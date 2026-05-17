タレントの岡田結実、超特急の村田祐基がダブル主演する、縦型ショートドラマプラットフォーム「ＲｅｅｌＳｈｏｒｔ」で配信される連続ドラマ「アイドル夫を捨てたら、人生逆転した件」（１７日配信スタート、１話１分で全６１話）の場面写真が１７日、公開された。人気アイドルの夫・李人（村田）を支え続けてきた妻・怜音（岡田）の大逆転劇。怜音は夫がマネジャーと不倫関係にあり、事故によりお腹（なか）の子供まで失うが