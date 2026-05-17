◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１７日・楽天モバイル最強）楽天の古謝樹投手（２４）が１７日、出場選手登録を抹消された。今季、開幕からローテを守ってきた古謝は７試合に登板して１勝３敗、防御率４・００。前日１６日のソフトバンク戦（楽天モバイル最強）では６回７安打２失点で今季初勝利を挙げていた。この日は１軍練習に参加し、練習の合間には三木監督と話し込む場面もあった。明るい表情でランニングなどで調