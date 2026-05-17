◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（１７日・バンテリンドーム）ヤクルト・並木秀尊外野手が左ハムストリング肉離れのため出場選手登録を抹消された。代わって、山野辺翔内野手が登録された。並木は１６日の中日戦の６回に二盗を試みた際に左足を負傷し交代していた。池山隆寛監督は「痛いところではあります。並木、岩田は足のスペシャリストなので痛いですね」と表情を曇らせた。全治は不明だが、一般的に実戦復帰まで