◇大相撲夏場所８日目（１７日、東京・両国国技館）三段目で東７７枚目・木竜皇（立浪）が東序二段筆頭・大錦龍（境川）を突き倒し、４連勝でストレートで勝ち越しを決めた。元十両の２３歳は、右膝の手術から本格的に復帰して２場所目。「（稽古で）ちゃんとやることをやってきた。先場所よりも体も動けている」と手応えを示した。今場所の三段目は旭富士（伊勢ケ浜）、三田（二子山）、天昇山（玉ノ井）ら実力者がひしめくが