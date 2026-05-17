記事ポイントユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、視覚障がい者向けの道案内デバイス貸出サービスを2026年5月22日から本格導入します。靴に装着する薄型デバイスと専用アプリが連動し、目的地までの進行方向や曲がるタイミングを足元の振動で伝えます。同日には体験会と、ほじょ犬への理解を広げるステッカー配布も実施されます。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、視覚障がい者向けの道案内デバイス貸出サービスが登場