timeleszの松島聡がデザインした「淡路うず助」が、兵庫・南あわじ市公認キャラクターに認定された。これに伴い、渦潮世界遺産登録の活動を後押しするチャリティ・グッズ発売が決まった。【画像】かわいい！松島聡がデザインした淡路うず助「淡路うず助」は、松島が渦潮を間近に観ることができるクルーズ船に乗船した時に、神秘的な体験をし、そこからインスピレーションを受けて誕生したシグニチャーキャラクター。一昨年、「