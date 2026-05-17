16日夕方、富山県高岡市の住宅密集地にある寺で火事があり、およそ9時間後に消し止められました。寺は室町時代に建てられたということです。警察によりますと、16日午後6時45分ごろ、高岡市の大法寺の「屋根から黒煙と炎が見える」と、近くに住む人から消防に通報がありました。現場は住宅が密集した地域で、火はおよそ9時間後に消し止められました。大法寺は、1453年につくられた日蓮宗の古刹です。敷地内には、4人が住んでいまし