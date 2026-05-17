7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）において、関西ジュニア・AmBitiousの永岡蓮王が映画初出演を果たす。関西の先輩・高橋のクラスメイトをフレッシュに演じた永岡についてプロデューサーコメントと新写真も一挙解禁となった。【動画】度を超えた“山口くん（高橋恭平）フリーク”な様子の石崎（岩瀬洋志）同作品は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化。