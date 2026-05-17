強盗殺人事件があった住宅付近＝15日、栃木県上三川町栃木県上三川町の強盗殺人事件で、下野署捜査本部が指示役とみられる20代の男を強盗殺人容疑で、羽田空港で逮捕したことが17日、捜査関係者への取材で分かった。同捜査本部は強盗殺人容疑で16歳の少年4人を既に逮捕しており、逮捕者は5人となった。事件は14日午前9時過ぎに発生。同町の69歳の女性が死亡し、女性の長男と次男も負傷した。捜査本部は16日までに、少年4人を富