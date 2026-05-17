フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。ライブイベントのオフショットを公開しました。 【写真を見る】【 中川安奈 】妹と大好きなアーティストのライブへ「ノリすぎて右腕が筋肉痛」笑顔弾ける姉妹オフショットに「可愛すぎる」の声投稿によると、中川さんは仕事終わりに妹とともに「Omoinotake」と大好きな「Penthouse」の2組が出演する「M2」のライブへ足を運んだとのことです。会場はお台