管理栄養士・ナチュラルフードコーディネーターのゆきぼむです。今回は、米粉で作る「甘納豆と抹茶の米粉マフィン」のレシピを紹介します。抹茶生地に甘納豆を合わせた、和風のマフィン。ぐるぐる混ぜるだけで、簡単にできあがりますよ！【詳細】他の記事はこちら甘納豆と抹茶の米粉マフィンを作るのにかかる時間約10分甘納豆と抹茶の米粉マフィンのカロリー約245kcal／1個甘納豆と抹茶の米粉マフィンのレシピ甘納豆と抹茶の米粉マ