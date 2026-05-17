メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。年代に合ったメイクがあることは分かっていても、具体的にどうしたらいいのかがわからない・・・。これはよく聞くお悩みです。そこで今回は、30代・40代それぞれの正解眉メイクガイドをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら30代・40代の眉の特徴まずは、それぞれの年代の眉の特徴を見てみましょう。30代の眉は毛量には問題はないものの、ばらつきや隙間がある箇所が出始めます。40代