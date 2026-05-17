洗った食器を水切りマットに置いて乾燥させたいとき、そのまま置くと乾きが悪い…なんてことはありませんか？とはいっても、狭いスペースで水切りカゴを置くのは避けたいところ。そんな悩みを解消してくれる便利なラックをセリアで発見しました！幅を自由に調整できて使い勝手抜群。効率よく水切りできて優秀です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：伸縮式水切りラック価格：￥110（税込）サイズ（約）：14.3cm×18cm×3.5