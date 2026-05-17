旅行やフェスの日って、荷物をなるべく減らしたいけれど、「パスポート」「現金」「スマホ」だけは手元にまとめて持っておきたいもの。ダイソーでは、そんな時に重宝するコンパクトなバッグがあります！ショルダー仕様なので両手を空けやすく、必要なものをひとまとめにしながら、動きやすさも確保したい人にぴったりです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：2WAYトラベルサコッシュ価格：￥330（税込）サイズ（約）：縦20c