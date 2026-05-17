デスクワークや立ち仕事でパンパンになった脚に悩んでいる人必見！ダイソーでコンパクトなのにしっかり刺激を感じられる、痛気持ちいいセルフケアグッズをGETしました。ダイヤ型の突起が足裏やふくらはぎを効率よく刺激し、短時間でもスッキリ感を実感。収納しやすいサイズ感や丈夫な作りも魅力です♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ダイヤモンド型ボディローラー価格：￥330（税込）サイズ（約）：直径8cm×幅30cm耐荷