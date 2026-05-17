ニュー・オータニと三井住友トラストクラブは、「ニューオータニクラブ ダイナース プレミアムカード」の申し込み受け付けを5月18日に開始する。カード券面は、ダイナースクラブ プレミアムカードと同じ黒を基調に鳳凰の図柄をデザインした。招待制となり、ニューオータニクラブ ダイナースカード会員からのアップグレードやホテルニューオータニまたはダイナースクラブからの招待で入会できる。年会費は本会員が181,500円（税込）