ウェスティンホテル東京は、ハワイをテーマにしたブッフェ「”ALOHA” Hawaiian Buffet」を4月27日から6月30日まで開催する。現地ホテル「モアナ サーフライダー, ウェスティン・リゾート&スパ, ワイキキビーチ」のメニューであるポケナチョス、プレフチキン、ガーリックシュリンプ、ハワイアン香港スチームフィッシュなどを再現した。その他、目の前で切り分けるバナナの葉で包んだ山百合ポークのロースト、ハワイアングリル