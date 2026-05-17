任期満了にともなう珠洲市の市長選挙が17日、告示されました。これまでに現職と元市議のあわせて2人が立候補を届け出て、選挙戦に入りました。珠洲市長選に立候補したのは、いずれも無所属で、現職の泉谷満寿裕候補（62）と、新人で元市議の浦秀一候補・（63）の2人です。6選を目指す泉谷候補は、珠洲市飯田町の神社で出陣式に臨み、地震と豪雨で深刻化する人口減少を踏まえ、住まいやなりわいの再建、また子育てしやすいまちづく