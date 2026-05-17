◆米大リーグロッキーズ４―２ダイヤモンドバックス（１６日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズの菅野智之投手（３６）が１６日（日本時間１７日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦で５回２失点と好投。今季４勝目を挙げて日米通算１５０勝（ＮＰＢ１３６勝、ＭＬＢ１４勝）を達成した。試合後、菅野はこれまで組んできた中で印象に残る捕手を問われ、巨人では阿部慎之助（現巨人監督）、小林誠司