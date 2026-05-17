元フジテレビでフリーの加藤綾子（４１）アナウンサーが、１７日までに自身のＳＮＳを更新。人気アナの３ショットが話題になっている。インスタグラムに「誕生日パーティーというか幸せなランチ会清華ちゃんとは誕生日が一緒なんです」と書き始め、元同局で現在はフリーの高島彩アナウンサー（４７）、同局の井上清華アナウンサー（３１）との写真をアップ。誕生日プレートを前に笑顔のショットなどを載せ「先日彩さんがお