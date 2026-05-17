５月１７日の京都３Ｒ・３歳未勝利戦（ダート１９００メートル）でウィムーヴ（牡３歳、栗東・上村洋行厩舎、父カーリン）が、スタート直後の１角手前で故障が発生し、競走中止。騎乗した岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝が落馬負傷した。同騎手は落馬直後は動かなかったが、救急車にタンカで横たわり、運ばれる際には両腕を上下にゆっくりと１回動かしており、意識はある模様だ。それに伴い、４Ｒ以降の乗り替わりが発表された