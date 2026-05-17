女流棋士の山口恵梨子女流三段が１７日、Ｘを更新し第１子出産を報告した。「先日、無事に出産を終えてきました。母子共に健康で安産でした。妊娠中、たくさんの方々にお世話になりました」と感謝をつづった。司会、聞き手として出演中のＮＨＫ「将棋フォーカス」（日曜・前１０時）は、次回放送分から山根ことみ女流三段が担当することを改めて発表。「私もリアタイします。ぜひ楽しみにしていてください」と予告した。山口