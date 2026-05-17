TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が16日、総合司会を務めるTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。中東情勢の悪化により、石油由来原料のナフサ不足の声が上がっていることについて、私見を語った。番組では、カルビーなどが発表した食品の包装変更に加え、住宅の建築現場で、ナフサ不足によりリフォームや注文住宅のユニットバス設置の見通しが立っていないとする状況を、取材をまじえて伝えた。安住ア