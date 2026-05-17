◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１７日・楽天モバイル最強パーク宮城）ソフトバンク・近藤が今季から導入された慶弔休暇特例で出場選手登録を抹消された。通常の１０日間を待たずに再登録が可能となる。今季に導入され、１５日にオリックス・博志に初めて適用された。上沢も出場選手登録を抹消され、高橋が１軍に昇格した。