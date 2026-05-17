元TOKIOの松岡昌宏（49）が17日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。高校の同窓会について話をする場面があった。リスナーから同窓会について質問が寄せられ、松岡は「3月の末ぐらいに、卒業して31年だから同窓会しましたよ」と母校である堀越高校の同窓会を行ったばかりであることを明かした。「全員ではなかったんだけど、来れるやつ何人か集まって飲みましたけど。まあまあみんな離婚してるわ。中