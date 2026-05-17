タレントのマツコ・デラックスが、15日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜午後8時）に出演。街中で見かけるとテンションが上がるものについて語った。番組では「トラックが頭の部分だけ走っている姿を見るととてもうれしくなります。頭でっかちでアンバランスな姿がとてもかわいい」とする視聴者の声を紹介。マツコは「分かる」と大きくうなずき、「もし見たい方がいらっしゃったら、お台場辺りのコンテナの