日本付近は広く晴れて、一段と気温が上がり、30℃以上の真夏日になる所が多くなりそうです。熱中症に十分注意が必要です。17日も広く高気圧に覆われ、全国的に朝から強い日差しが照りつけています。予想最高気温は、大分の日田で34℃、山口、佐賀で33℃、名古屋、京都、埼玉の熊谷で32℃など、九州から東北の広い範囲で真夏日となり、7月並みの暑さとなる見込みです。東京都心でも30℃と、今年初めての真夏日となる予想です。この