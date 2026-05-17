爆笑問題太田光（61）が17日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）にMCとして生出演。番組ナレーションを務めていた声優山崎和佳奈さんの訃報についてコメントした。番組の第1回から昨年12月までナレーション担当だった声優の山崎さんが4月18日に61歳で死去した。爆笑問題田中裕二が「サンデー・ジャポン第1回からナレーションを担当していただいた山崎和佳奈さんが61歳で亡くなりました。太田さん、最初からですから