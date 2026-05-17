マーベル映画『ファンタスティック・フォー』（2015）の脚本家ジェレミー・スレイターが、同作にかけていた当時の大きな期待を振り返った。いわく、完成版を見るまでは「次のクリストファー・ノーラン」になるつもりだったという。 2015年版『ファンタスティック・フォー』は、ジョシュ・トランク監督のもと、マイルズ・テラー、ケイト・マーラ、マイケル・B・ジョӦ