ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が１６日（日本時間１７日）、本拠地シカゴでのカブス戦に「２番・一塁」で先発出場。ＭＬＢ移籍後初となる１試合２発で１７本塁打に伸ばし、ア・リーグの単独トップに立った。メジャー屈指の強打者、アーロン・ジャッジ外野手（３４＝ヤンキース）に追いつき、抜き去った。３点リードの３回に左中間スタンドへ７試合ぶりとなる１６号ソロを放つと、火がついたバットはすぐさま爆発し