ロッキーズの菅野智之投手（３６）が１６日（日本時間１７日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦に先発。５回７安打２失点の粘りの投球で４―２で勝利。日米通算１５０勝をマークした。ベテラン右腕の節目の勝利を米メディアも詳報。「ＳＢネーション」は「菅野は勝利投手となり、通算成績を４勝３敗、防御率を４・０２に下げた。また、プロ通算１５０勝目も達成した。試合後のインタビューで、菅野は勝利を喜ぶとともに、『すで