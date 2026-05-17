【モデルプレス＝2026/05/17】元プロレスラーでタレントの北斗晶が5月15日、自身の公式ブログを更新。冷凍庫の食材を活用した夕食を公開した。【写真】58歳元プロレスラー「冷凍庫の化石」活用した豪華手料理◆北斗晶、冷凍庫掃除の夕食披露北斗は、この日の楽屋の斜め前がタレントで俳優の柳沢慎吾だったと明かし、「もう〜皆んな大爆笑 慎吾さんが居るだけで 電気が一気に ワット数が上がった感じ」と報告。また、気温が高く愛犬