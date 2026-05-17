引退を示唆した俳優チャン・ドンジュが、ライブ配信を通じて、近況を伝えた。5月17日未明、チャン・ドンジュはSNSを通じて、ライブ配信を行い、ファンと交流した。【話題】ひき逃げ犯を捕まえた過去も…チャン・ドンジュ、引退宣言この日、チャン・ドンジュは前日の引退報道に触れ、「まず、元気に生きている。心配されているようにいろいろ問題はあるが、元気に過ごしているので安心しても大丈夫だ」と切り出した。特に、顔に傷が