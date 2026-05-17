5月17日（日）に開催される「セイコーゴールデングランプリ陸上2026東京」。昨年の世界陸上に引き続き、世界のトップアスリートたちが再び東京に集結し、火花を散らす。あの熱狂が、国立競技場で再び延べ約62万人の大観衆が熱狂した昨年の東京世界陸上。聖地、国立競技場に超人たちが帰ってくる。セイコーゴールデングランプリは世界と日本のトップ選手が勝負する初夏のハイライトだ。新たな勢力図を占う意味でも、注目度の高い一