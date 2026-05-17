◇MLB エンゼルス-ドジャース (日本時間17日、エンゼル・スタジアム)ドジャース・大谷翔平選手が「1番・指名打者」で出場。7試合ぶりとなる今季6個目の盗塁を記録しました。1アウトランナーなしで迎えた3回の第2打席、フルカウントからこの試合2つ目の四球を選び出塁。次打者のムーキー・ベッツ選手の初球でスタートすると、2塁へ右脚から滑り込み2盗を決めました。四球を選んだ2打席目では自打球を脚に当て、中継にも入るほどの大