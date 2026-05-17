◇MLB ホワイトソックス 8-3 カブス(日本時間17日、レート・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手が「2番・ファースト」でスタメン出場。メジャー移籍後初となる2打席連続ホームランで勝利に貢献しました。3回の第2打席、相手先発のチェンジアップを捉えるとセンター方向へ飛んだ打球はそのままフェンスオーバー。7試合ぶりの一発となる16号ソロを放ちました。さらに村上選手の勢いは止まらず。5回ノーアウト1塁で迎えた第3