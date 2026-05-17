元TOKIOの松岡昌宏（49）が17日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。元気がない時に見て元気をもらっている動画を明かす場面があった。「この間、YouTubeを見ていてちょっと感動したんだけど」と切り出した松岡。「アメリカの警察官が“一時停止するところでしなかったから止めたんですよ”みたいなことを言っていて。“あーごめんなさい、ごめんなさい、止まってなかったですか、すいません”“一応ID