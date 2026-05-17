【デンバー（米コロラド州）＝帯津智昭】米大リーグ・ロッキーズの菅野智之が１６日、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に先発し、５回７安打２失点で４勝目（３敗）を挙げ、日米通算１５０勝を達成した。ロッキーズは４―２で勝利した。節目の勝利をつかんだ試合後、菅野の表情はすがすがしかった。「素直にうれしい。本当に、自分一人の力ではここまでは到達できなかったと思う。ジャイアンツ（巨人）のチームメートであった