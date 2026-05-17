ユーロビジョンで優勝したブルガリア代表のダラさん＝17日、ウィーン（AP＝共同）【ウィーン共同】欧州を中心とする国別対抗音楽祭「ユーロビジョン」の決勝が16日、ウィーンで開かれ、ブルガリア代表が初優勝した。開催70回目の節目となる今回はイスラエルの参加に抗議する欧州5カ国が異例のボイコットをする波乱の祭典となり、厳重なテロ警戒態勢が敷かれた。5カ国はスペイン、オランダ、アイルランド、スロベニア、アイスラ