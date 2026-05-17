■セイコーゴールデングランプリ陸上2026 東京（17日、東京・MUFG スタジアム）女子1500m決勝に田中希実（26、豊田自動織機）が出場、4分17秒43で4位。優勝はV.ホフマン（ルクセンブルク）が4分16秒11。ドルーリー朱瑛里（18、岡山陸協）は4分23秒08で12位だった。10日の木南記念の10000mに出場した田中、31分41秒22で優勝して「気持ちの部分の怖さがあったので勝てたっていうことが久しぶりの自信にはなった」と話した。今大会は