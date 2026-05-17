世界最高峰の格闘技団体「UFC」が16日（日本時間17日）、7月11日（同12日）に開催される「UFC329」でUFC元2階級王者コナー・マクレガー（37＝アイルランド）の約5年ぶりに復帰戦が決定した。ウェルター級ワンマッチで元UFC世界フェザー級王者マックス・ホロウェイ（34＝米国）との13年ぶりの再戦がマッチメークされた。マクレガーは、UFC史上3人目の2階級制覇王者でUFC史上初の2階級同時王者。左ストレートを始めとしたパンチ