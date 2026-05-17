愛媛県を訪問中の天皇皇后両陛下は、“奇跡のシロクマ”として知られるホッキョクグマの「ピース」を視察されました。訪問2日目、両陛下は17日午前11時前、砥部町にある動物園を訪問されました。とべ動物園では、国内で初めてホッキョクグマの人工哺育に成功し、“奇跡のシロクマ”として知られる26歳の「ピース」は国内の生存記録を更新しています。両陛下は好物のりんごを食べる様子を笑顔で見つめ、「かわいいですね」と目を細