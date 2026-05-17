内閣府の調査によると、子と同居している高齢者の約半数（49.8％）が「子や孫の生活費を負担している」という実態が明らかになっています。手取り48万円の収入がありながら、実家に毎月5万円しか入れないマコトさん（仮名・46歳）。年金月12万円で息子を養い続けたヨウコさん（仮名・73歳）が、限界の果てに下した「ある決断」とは。「私が甘やかした…」〈手取り48万円〉46歳息子を養う73歳母の嘆き「私が甘やかして育ててしまっ