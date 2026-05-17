俳優の鈴木亮平さんは5月16日、自身のInstagramを更新。アクションシーンの稽古の様子を披露しました。【写真】鈴木亮平、アクションシーン稽古の様子「ニヤニヤが止まらない〜」鈴木さんは「最近出せる写真がなかなかなくてすみません……」とつづり、4枚の写真を投稿。「撮影→稽古→撮影→稽古と、創造の日々があと数ヶ月続きそうです。あの頃の自分に、恥じないよう」と続け、二の腕の筋肉が際立つTシャツ姿でアクションシーン