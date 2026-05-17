スズメバチの巣を見つけた場合、駆除にはどれくらいの費用がかかるのでしょうか。害虫・害獣駆除専門のサービス「害虫害獣コンシェルジュ」を運営するBEST株式会社（神奈川県横浜市）が、自宅にスズメバチの巣ができた経験のある人を対象にアンケート調査を行ったところ、市販の駆除スプレーなどで自分で対処した人が多く、総費用は「1万円未満」が最多でした。一方で、専門業者への依頼が必要になるケースでは、最大15万円近くか