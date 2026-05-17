5月13日から15日にかけて、トランプ米大統領が中国を公式訪問し、国際社会の大きな関心を集めた。訪問期間中、中米両国首脳は会談し、「中米の建設的で戦略的かつ安定な関係」を新たな位置づけとすることで合意した。国際世論は、これは将来の中米関係に戦略的な指針を与えるだけでなく、不確実性に満ちた現在の世界に安定した力をもたらすものだと見ている。今回の中米両国首脳の対面での会談は昨年の韓国・釜山での会談以来、米