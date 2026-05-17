老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、66歳から厚生年金保険料を払う意味があるのかについての質問です。Q：66歳で老齢年金を受給中、転職して厚生年金加入の仕事に就きました。今後、厚生年金保険料を