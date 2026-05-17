春の新商品が続々と発表されている5月。中でも今、ドーナツ界隈が盛り上がっている印象だ。5月13日（水）には、「ミスタードーナツ」が昨年売り切れ続出となった「もっちゅりん」の復活販売を発表し、Xのトレンド1位にランクインした。そこで今回は、これから発売される各ショップの新作ドーナツをチェック！復刻商品や九州のソウルアイスコラボなど注目のラインナップを紹介する。【写真】どれが気になる？5月下旬以降発売