スポルティングを率いるルイ・ボルジェス監督が、今季限りで退団する守田英正を絶賛した。現地メディア『Record』が会見での発言を伝えている。現地５月16日に開催されたポルトガルリーグ最終節で、スポルティングはジウ・ヴィセンテとホームで対戦。３−０で快勝し、チャンピオンズリーグ出場圏内の２位でシーズンを終えた。73分までプレーした守田は、華麗にヒールでチーム２点目を演出するなど、勝利に大きく貢献。交代時