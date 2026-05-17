北越高＝7日、新潟市福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高の生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、福島県警が運行会社との契約に関する書類など資料の任意提出を北越高から受けたことが17日、捜査関係者への取材で分かった。自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の疑いで逮捕した若山哲夫容疑者（68）がバスを運転することになった経緯を調べる。捜査関係者によると、捜査員が16日に北越高を訪れ、学校の担当者が立ち会